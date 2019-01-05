Среди спасенных в Ираке 30 российских детей оказалась девочка из Татарстана

5 Янв. 2019 2019-01-05T15:09:51+03:00

Все несовершеннолетние попали в зону боевых действий вместе с родителями

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О том, что 30 декабря 2018 года в Россию вернулись 30 детей в возрасте от трех до 15-ти лет, имеющих российское гражданство, но вывезенные родителями в страны Ближнего Востока, сообщили на сайте Уполномоченного по делм детей при Президенте России.

Вывозили детей с территории вооруженного конфликта сотрудники МЧС России, в составе сецгруппыбыла и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Все дети сначала прошли медицинское обследование в Медицинском исследовательском центре здоровья детей. Затем их передали приехавшим за ними родственникам из Чечни, Кабардино-Балкарии, Дагестана и Татарстана. В Татарстан вернулась девочка, вывезенная родителями на территорию страны, где проходят вооруженные военные конфликты.