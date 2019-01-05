МЧС Татарстана предупреждает об опасности схода снега с крыш и оврагов
Обрушившийся в последние дни на республику снегопад стал не только причиной возросших ДТП на автодорогах Татарстана, но и тревогой для сотрдников МЧС: на крышах домов образовались снежные сугробы, которые могут обрушить здания, есть опасность схода снежных лавин с оврагов.
По мнению сотрудников министерства, не все руководители сел, учреждений и организаций оперативно выполнили свои обязанности по устранению последствий сильного снегопада: многие пожарные гидранты и проезды для пожарной техники завалены снегом. Это может повлиять на время прибытия пожарных и тушение пожара, особенно в зданиях с массовым пребыванием людей.
Сильная снеговая нагрузка на крыши зданий и сооружений может привести к их обрушению, считают в МЧС Татарстана. Необходимо обратить особое внимание на расчистку крыш.
Существует опасность схода снежных лавин в оврагах и на холмах. Родителей просят не оставлять детей без присмотра и самим быть осмотрительными во время передвижения по снегу.
Еще больше материалов по теме: «Непогода в Казани»