2019-01-05T14:04:26+03:00
Происшествия

В Казани во время пожара отравились маленькие дети

В больницу доставлены двухлетний мальчик и пятилетняя девочка
Лика ИСАЕВА
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Пожар начался в квартире на четвертом этаже.Пожар начался в квартире на четвертом этаже.Фото: Из материалов пресс-службы
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Пожар в квартире на четвертом этаже многоэтажного жилого дома произошел 4 января, в пятницу, в 19.53 на улице Фатыха Амирхана в Ново-Савиновском районе Казани.

По предварительным данным, из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, начался пожар в квартире, где находились двухлетний мальчик и его пятилетняя сестра. Они получили отравление продуктами горения и доставлены в ДРКБ. Их жизням ничего не угрожает.

С огнем удалось быстро справиться, общая площадь пожара составила 0,5 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

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