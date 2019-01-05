В Казани во время пожара отравились маленькие дети
Пожар в квартире на четвертом этаже многоэтажного жилого дома произошел 4 января, в пятницу, в 19.53 на улице Фатыха Амирхана в Ново-Савиновском районе Казани.
По предварительным данным, из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, начался пожар в квартире, где находились двухлетний мальчик и его пятилетняя сестра. Они получили отравление продуктами горения и доставлены в ДРКБ. Их жизням ничего не угрожает.
С огнем удалось быстро справиться, общая площадь пожара составила 0,5 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
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