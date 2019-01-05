В Казани в больнице скончался раненный в голову директор ломбарда

5 Янв. 2019 2019-01-05T13:49:34+03:00

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В больнице скончался 47-летний директор ломбарда Ришат Садыков, на которого вечером 25 декабря было совершено вооруженное нападение возле кафе "Стамбул" в центре Казани. Напомним, трагедия произошла на перекрестке улиц Островского и Университетская. Садыков на своей иномарке заехал в ломбард, вместе с 45-летним другом хотел уехать, но им помешал незнакомец. Мужчина пытался сначала сесть в салон иномарки, затем вытащил оружие и выстрелил в водителя. Когда Садыков вышел на улицу и попытался отобрать пистолет у злоумышленника, то выстрелил ему в голову. Ранен был и пассажир иномарки, попытавшийся скрутить нападавшего. Они были доставлены в БСМП Казани и прооперированы.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Злоумышленика до сих пор не задержали. По данным МВД Татарстана, это 55-лений Ринат Раимджанов, бывший член ОПГ "Тукаевские".

О смерти одного из пострадавших рассказали в минздраве Татарстана.