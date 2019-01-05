Казанцам покажут фильм "Путь домой"
Семейная мелодрама, с рейтингом 6+, выходит на российские экраны 10 января. Но казанцы смогут ее увидеть уже 9 января.
Что делать, если тебя и твоего любимого хозяина разделяют сотни километров? Белла знает ответ: она обязательно вернется домой, чего бы ей это не стоило! И путь ее будет полон невероятных приключений, опасностей и удивительных открытий. Основано на романе Брюса Кэмерона.
В фильме синимались Брайс Даллас Ховард, Эшли Джадд, Александра Шипп, Эдвард Джеймс Олмос, Бэрри Уотсон, Уэс Стьюди, Кристофер Бауэр, Джона Хауэр-Кинг, Люсия Уолтерс, Фэрра Авива.
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