В Татарстане перевернулся микроавтобус с пассажирами

5 Янв. 2019 2019-01-05T11:49:45+03:00

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Микроавтобус из Кирова, следовавший рейсом до Ульяновска, перевернулся в 7.10 в Буинском районе Татарстана на 10 километре автодороги "Буинск-Ульяноск" . Он съехал с дороги в кювет и опрокинулся на бок, сообщают оцевидцы.

По первоначальной версии, водитель в условиях плохой видимости превысил безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет, где и перевернулся.

На момент аварии с салоне микроавтобуса, который принадлежит частному перевозчику, находилось 14 человек. За медицинской помощью никто из них не обращался, сообщили в МВД Татарстана.