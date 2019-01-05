СУ СКР Татарстана возбудил уголовное дело по факту стрельбы полицейским по агрессивному мужчине

5 Янв. 2019 2019-01-05T11:07:46+03:00

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Трагедия произошла в одном из частных домов села Усады Лаишевского района Татарстана. Напомним, там произошла ссора между двумя мужчинами, в результате которой один из них погиб, второго застретили полицейские.

По факту произошедшего СУ СКР Татарстана возбудило уголовное дело в отношении 41-летнего Алексея Слепнева. Он подозревается в совершении "Убийства" и "Применение насилия в отношении представителя власти".

Следователям восстановили картину произошедшего. Еще в декабре 2018 года Слепнев уличил сожительницу в измене, и уехал. В состоянии опьянения в ночь со 2 на 3 января обманутый мужчина приехал к сожительнице. В дом он залез через окно, и, застав ее с любовником, ножом ударил его в спину. 24-летний потерпевший скончался на улице, спасаясь от нападения.

Слепнев прятался в ванной, где пытался покончить с собой. Мужчина набросился на медиков и стражей порядка с ножом. Пришлось стрелять на поражение, и, получив два огнестрельных ранения ноги и живота, злоумышленник скончался на месте.