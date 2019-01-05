2019-01-05T09:44:05+03:00
Звезды

В Казани прощаются с писателем Мусагитом Хабибуллиным

Известный романист скончался на 91-м году жизни от тяжелой болезни
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Известный романист скончался на 91-м году жизниИзвестный романист скончался на 91-м году жизниФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

В пятницу, 4 января, в Казани после продолжительной болезни скончался писатель и публицист Мусагит Хабибуллин. В 11.00 в субботу, 5 января, в Тукаевском клубе Союза писателей Татарстана состоится гражданская панихида прощания с лауреатом премии имени Габдулы Тукая и Кул Гали.

Похоронен писатель будет на Самосыровском кладбище, сообщили в Союзе писателей Татарстана.

Мусагит Хабибуллин родился 25 декабря 1927 года в селе Габдрахман Абдуллинского района Оренбургской области. Его перу принадлежат такие исторические произведения, как "Кубрат хан", "Посол – лицо неприкосновенное", "Чертово городище", "Хансояр – внук хана", "Дар Аллаха", "Бату-хан и Лейла", "Сююмбике ханбике и Иван Грозный", "Атилла".

Хабибуллин - член Союза писателей России, с 1997 года - почетный академик Российской Гуманитарной Академии наук - удостоен Тукаевской премии за роман "Лицо неприкосновенное".

За успехи в восстановлении многовекового культурного наследия татарского народа писателю была присуждена Международная премия имени Кул Гали.

Еще больше материалов по теме: «Культура и искусство Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Казанцам покажут фильм "Путь домой"
В Татарстане перевернулся микроавтобус с пассажирами
СУ СКР Татарстана возбудил уголовное дело по факту стрельбы полицейским по агрессивному мужчине
В Набережных Челнах нетрезвый мужчина за рулем снегохода протаранил машину ДПС
В Казани иномарка врезалась в стену жилого дома
В Татарстане на трассе уже несколько автомобилем вылетели в кювет
В Татарстане проверка документов полицейскими обернулась изъятием наркотиков
Соцсети: В Казани мужчина спас косулю, которая застряла между прутьями металлической ограды
В Татарстане уже десять дней не могут найти мужчину, который вышел из дома в летних кроссовках и пропал
За прошедшие сутки с улиц Казани вывезли 7,8 тысяч тонн снега
4 января в Татарстане ожидается метель и снегопад
В Казани на улице Баумана вновь опечатали здание известного ресторана общественного питания
В 2019 году изменится маршрут ежегодного казанского марафона
Чемпионат по метанию снежков, керлинг и встречи со Снеговиком-Почтальоном: программа мероприятий в Казани на 4 января
В Татарстане начнут производить крупногабаритные компрессоры
В Татарстане автоинспекторы задержали водителя с поддельными правами из интернета
В Татарстане спасатели вызволили овчарку, которая застряла между прутьями забора
Соцсети: В Татарстане девушка врезалась в металлическую конструкцию, катаясь на тюбинге
Татарстанский фильм "Халима" вошел в конкурсную программу Международного кинофестиваля в Дакке
В Татарстане ищут 82-летнего пенсионера, который пропал 31 декабря
В Казани состоится футбольный турнир в валенках
В Татарстане выберут лучшую новогоднюю елку
В Татарстане вредная привычка едва не лишила дома и жизни пенсионера