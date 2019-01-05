В Казани прощаются с писателем Мусагитом Хабибуллиным

5 Янв. 2019 2019-01-05T09:44:05+03:00

Известный романист скончался на 91-м году жизни Фото: Из материалов пресс-службы

Известный романист скончался на 91-м году жизни от тяжелой болезни

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В пятницу, 4 января, в Казани после продолжительной болезни скончался писатель и публицист Мусагит Хабибуллин. В 11.00 в субботу, 5 января, в Тукаевском клубе Союза писателей Татарстана состоится гражданская панихида прощания с лауреатом премии имени Габдулы Тукая и Кул Гали.

Похоронен писатель будет на Самосыровском кладбище, сообщили в Союзе писателей Татарстана.

Мусагит Хабибуллин родился 25 декабря 1927 года в селе Габдрахман Абдуллинского района Оренбургской области. Его перу принадлежат такие исторические произведения, как "Кубрат хан", "Посол – лицо неприкосновенное", "Чертово городище", "Хансояр – внук хана", "Дар Аллаха", "Бату-хан и Лейла", "Сююмбике ханбике и Иван Грозный", "Атилла".

Хабибуллин - член Союза писателей России, с 1997 года - почетный академик Российской Гуманитарной Академии наук - удостоен Тукаевской премии за роман "Лицо неприкосновенное".

За успехи в восстановлении многовекового культурного наследия татарского народа писателю была присуждена Международная премия имени Кул Гали.