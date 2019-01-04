В Набережных Челнах нетрезвый мужчина за рулем снегохода протаранил машину ДПС

4 Янв. 2019 2019-01-04T18:29:04+03:00

На него составили семь административных протоколов

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3 января, в Набережных Челнах на улице Раскольникова мужчина за рулем снегохода столкнулся с патрульной машиной ДПС.

41-летний местный житель вместе со своим сыном решили покататься на снегоходе по тротуару. По мнению автоинспекторов, в какой-то момент транспортное средство выскочило на дорогу и протаранило их автомобиль. Оказалось, что владелец снегохода был пьян.

На месте было возбуждено семь административных протоколов: за управление транспортным средством в состоянии опьянения, управление без права управления, нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов, нарушение правил перевозки людей, несоблюдение требований об обязательном страховании и за нарушение правил маневрирования.

Позже в соцсети появился анонимный пост, автором которого мог быть именно хозяин снегохода.

- ДПС сбили снегоход с ребёнком. 1,5 часа стоим и не скорую не вызывают и не отпускают. Куда звонить, 2 машины приезжают и говорят мы сами виноваты, ребёнок замёрз, с ушибами.

Проводится расследование.