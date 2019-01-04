В Татарстане на трассе уже несколько автомобилем вылетели в кювет

4 Янв. 2019 2019-01-04T16:21:51+03:00

Причиной этому могло послужить не соблюдение скоростного режима при снегопаде

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Первые дни января принесли с собой сильный снег, который очень часто становится причиной ДТП. Так, в Татарстане, уже несколько автомобилей стали жертвами погодных условий и неаккуратности водителей.

В частности в пятницу, 4 января, под Казанью на трассе до Чистополя в кювете оказалось как минимум два автомобиля. Их фотографиями в социальных сетях стали делиться водители-очевидцы. На кадрах видно, что в таком положении на разных участках дороги оказались две иномарки.

По одной из версий, их превысили допустимую в такую погоду скорость и не смогли справиться с управлением.

Фото: очевидцы

Напомним в Татарстане и в субботу, 5 января, ожидается метель и сильный снег. На автомобильных дорогах образуются снежные заносы и гололедица. Автомобилистов просят быть предельно аккуратными, соблюдать скоростной режим и увеличивать дистанцию между транспортными средствами.

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