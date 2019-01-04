В Татарстане проверка документов полицейскими обернулась изъятием наркотиков

4 Янв. 2019 2019-01-04T15:17:17+03:00

Ранее в Казани в машине парней из Пермского края нашли гашиш, амфетамин и марихуану

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В пятницу, 4 января, на стационарном пункте полиции "Тула-2" был остановлен автомобиль ВАЗ-21099, который направлялся из Удмуртии в Набережные Челны. За рулем находился 24-летний парень. Помимо него в салоне находилось еще двое мужчин.

В ходе проверки документов, сотрудники полиции заметили, что молодые люди нервничают. Позже, при личном досмотре в кармане одного из них были обнаружены несколько свертков и курительное приспособление. Пассажир признался, что перевозит марихуану.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ, санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Ранее, в среду, 2 января, на посту "Малиновка" была проверена машина марки "Тойота". В ходе нее у двух парней из Пермского края были обнаружены наркотики.

В частности, при себе молодые люди имели 0,27 грамм амфетамина, 0,59 грамм гашиша и 0,24 грамма марихуаны.