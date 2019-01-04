2019-01-04T17:23:03+03:00
Происшествия

В Казани иномарка врезалась в стену жилого дома

Версии о том, что стало причиной ДТП у двоих ее участников совершенно разные
Алина ГАБДУЛИНА
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В результате столкновения никто не пострадалВ результате столкновения никто не пострадалФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Ночью с 3 на 4 января в Казани на улице Карла Маркса произошло ДТП с участием двух автомобилей марки "Toyota". Столкнулись Toyota Land Cruiser и Toyota Camry. От удара вторая иномарка врезалась в стену одного из жилых домов.

В результутре аварии никто не пострадал, однако по информации "Татарстан 24" у каждого из водителей есть своя версия произошедшего. Так, водитель Сamry считает, что внедорожник включил левый поворотник, а после, заметив, что поворот запрещен, резко вывернул руль вправо.

В свою очередь, мужчина, который был за рулем Land Cruiser сообщает, что молодой человек за рулем иномарки ехал на большой скорости. Совершая обгон внедорожника он зацепил его и, вылетев с дороги, врезался в стену. После хозяин Camry якобы пытался убедить второго участника аварии не вызывать сотрудников ГАИ, говоря, что его отец "поможет решить проблему".

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