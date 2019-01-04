Соцсети: В Казани мужчина спас косулю, которая застряла между прутьями металлической ограды

4 Янв. 2019 2019-01-04T14:15:18+03:00

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В одной из социальных сетей появилась фотография мужчины, который помогает косуле выбраться из плена металлической ограды. Животное застряло между прутьями и не справилось бы с ними самостоятельно.

Автор поста Марат К. утверждает, что инцидент произошел в четверг, 3 января, возле Северного вокзала, а спасателем животного оказался его друг. Отогнуть прутья товарищи смогли при помощи домкрата.

- Пусть живет долго и счастливо! - жалеет животному Марат.

Под опубликованным постом казанцы сразу же стали гадать, откуда в городе могла появиться косуля. Большинство из них позже сошлись на мнении, что животное вышло из леса в поисках еды.

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