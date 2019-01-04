2019-01-04T14:15:18+03:00
Общество

Соцсети: В Казани мужчина спас косулю, которая застряла между прутьями металлической ограды

Случай произошел возле Северного вокзала
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В одной из социальных сетей появилась фотография мужчины, который помогает косуле выбраться из плена металлической ограды. Животное застряло между прутьями и не справилось бы с ними самостоятельно.

Автор поста Марат К. утверждает, что инцидент произошел в четверг, 3 января, возле Северного вокзала, а спасателем животного оказался его друг. Отогнуть прутья товарищи смогли при помощи домкрата.

- Пусть живет долго и счастливо! - жалеет животному Марат.

Под опубликованным постом казанцы сразу же стали гадать, откуда в городе могла появиться косуля. Большинство из них позже сошлись на мнении, что животное вышло из леса в поисках еды.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Набережных Челнах нетрезвый мужчина за рулем снегохода протаранил машину ДПС
В Казани иномарка врезалась в стену жилого дома
В Татарстане на трассе уже несколько автомобилем вылетели в кювет
В Татарстане проверка документов полицейскими обернулась изъятием наркотиков
В Татарстане уже десять дней не могут найти мужчину, который вышел из дома в летних кроссовках и пропал
За прошедшие сутки с улиц Казани вывезли 7,8 тысяч тонн снега
4 января в Татарстане ожидается метель и снегопад
В Казани на улице Баумана вновь опечатали здание известного ресторана общественного питания
В 2019 году изменится маршрут ежегодного казанского марафона
Чемпионат по метанию снежков, керлинг и встречи со Снеговиком-Почтальоном: программа мероприятий в Казани на 4 января
В Татарстане начнут производить крупногабаритные компрессоры
В Татарстане автоинспекторы задержали водителя с поддельными правами из интернета
В Татарстане спасатели вызволили овчарку, которая застряла между прутьями забора
Соцсети: В Татарстане девушка врезалась в металлическую конструкцию, катаясь на тюбинге
Татарстанский фильм "Халима" вошел в конкурсную программу Международного кинофестиваля в Дакке
В Татарстане ищут 82-летнего пенсионера, который пропал 31 декабря
В Казани состоится футбольный турнир в валенках
В Татарстане выберут лучшую новогоднюю елку
В Татарстане вредная привычка едва не лишила дома и жизни пенсионера