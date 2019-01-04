2019-01-04T12:31:15+03:00
Общество

За прошедшие сутки с улиц Казани вывезли 7,8 тысяч тонн снега

В общей сложности, с начала сезона объем вывезенного снега уже превысил 168,9 тысяч тонн
Алина ГАБДУЛИНА
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В уборке были задействованы порядка 234 дорожных рабочих и 561 единица специальной техникиВ уборке были задействованы порядка 234 дорожных рабочих и 561 единица специальной техникиФото: Михаил ФРОЛОВ
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За минувшие сутки с казанских улиц вывезли 7880 тонн снега. В этом были задействованы порядка 234 дорожных рабочих и 561 единица специальной техники. Вместе с тем, на дорогах города за сутки было использовано 517 тонн противогололедных материалов

В пятницу, 4 января, на уборку выйдут 204 дорожных рабочих и 294 машины. Они вывезут снег с участков улиц: Адоратского, Ахтямова, Баумана, Бигичева, Большая Красная, Вагапова, Васильченко, Габишева, Губкина, Закиева, Заречная, Короленко, Копылова, Ленинградская, Максимова, Маршрутная, Меридианная, Можайского, Кулахметова, Каюма Насыри, Ново-Азинская, Павлова, Петербургская, Профсоюзная, Родины, Сахарова, Столярова, Сибгата Хакима, а также со спуска Ташаяк и Мамадышского тракта. Помимо этого, очистят и улицы поселка Юдино.

Известно, что с начала сезона с улиц Казани вывезли уже более 168,9 тысяч тонн снега.

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