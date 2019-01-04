4 января в Татарстане ожидается метель и снегопад
В пятницу, 4 января, на территории Татарстана и в столице республики местами ожидаются метель, сильный снег и, соответственно, снежные заносы на дорогах. Об этом жителей республики предупреждают сотрудники регионального Гидрометцентра.
Отмечается, что днем на улице будет не очень холода - температура будет колебаться от 4 до 9 градусов ниже нуля. Это, правда, может привести к гололеду.
В субботу, 5 января, погода изменится не сильно. Порывы ветра местами будут достигать 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -13 градусов, а днем будет также находиться между 4 и 9 градусами мороза. На дорогах вновь ожидаются снежные заносы и гололедица.
Татарстанцев просят быть предельно аккуратными и учитывать имеющиеся погодные условия.
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