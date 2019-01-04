4 января в Татарстане ожидается метель и снегопад

4 Янв. 2019 2019-01-04T11:28:43+03:00

Погода не изменится и в субботу, 5 января Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Днем температура будет колебаться от 4 до 9 градусов ниже нуля

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В пятницу, 4 января, на территории Татарстана и в столице республики местами ожидаются метель, сильный снег и, соответственно, снежные заносы на дорогах. Об этом жителей республики предупреждают сотрудники регионального Гидрометцентра.

Отмечается, что днем на улице будет не очень холода - температура будет колебаться от 4 до 9 градусов ниже нуля. Это, правда, может привести к гололеду.

В субботу, 5 января, погода изменится не сильно. Порывы ветра местами будут достигать 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -13 градусов, а днем будет также находиться между 4 и 9 градусами мороза. На дорогах вновь ожидаются снежные заносы и гололедица.

Татарстанцев просят быть предельно аккуратными и учитывать имеющиеся погодные условия.

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