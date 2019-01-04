В Татарстане уже десять дней не могут найти мужчину, который вышел из дома в летних кроссовках и пропал

4 Янв. 2019 2019-01-04T13:27:32+03:00

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Вот уже десять дней родные и знакомые 31-летнего Александра Латышова из Набережных Челнов ведут его активные поиски. Мужчина вышел из дома 24 декабря и пропал.

Примечательно, что одет Александр был не по погоде, следовательно, далеко и надолго от дома он уходить не собирался. На момент пропажи на мужчине была тряпичная куртка песочного и темно-синего цветов, спортивные штаны с тремя белыми лампасами и синие летние кроссовки.

Александр, будучи ростом примерно 175 сантиметров, имеет худощавое телосложение, зелено-коричневые глаза и светло-русые волосы.

В случае если вы видели этого мужчину или имеет информацию о его возможном местонахождении, сообщите об этом по телефону 8(800)700-54-52 или 112.

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