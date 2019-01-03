В Татарстане спасатели вызволили овчарку, которая застряла между прутьями забора
Животное не пострадало и было передано хозяевам
Фото: ГУ МЧС России по Татарстану
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В среду, 2 января, спасатели из Буинска получили сообщение о том, что на улице Речная между прутьями металлического забора застряла собака. Самостоятельно вытащить животное не представлялось возможным и сотрудникам зонального поисково-спасательного отряда №1 пришлось выехать на место происшествия.
У дома №16 они обнаружили овчарку и освободили ее, отогнув железные прутья забора при помощи специальных инструментов. Животное не пострадало и было возвращено хозяевам.
Фото: ГУ МЧС России по Татарстану
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