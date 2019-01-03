В Татарстане спасатели вызволили овчарку, которая застряла между прутьями забора

3 Янв. 2019 2019-01-03T16:00:25+03:00

Животное не пострадало и было передано хозяевам

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В среду, 2 января, спасатели из Буинска получили сообщение о том, что на улице Речная между прутьями металлического забора застряла собака. Самостоятельно вытащить животное не представлялось возможным и сотрудникам зонального поисково-спасательного отряда №1 пришлось выехать на место происшествия.

У дома №16 они обнаружили овчарку и освободили ее, отогнув железные прутья забора при помощи специальных инструментов. Животное не пострадало и было возвращено хозяевам.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

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