В Татарстане начнут производить крупногабаритные компрессоры
В Татарстане на Казанском заводе компрессорного машиностроения началась работа над созданием нового цеха. На территории более 11 тысяч квадратных метров уже в 2020 году начнется строительство крупногабаритных компрессоров с мощностью привода более 25 мегаватт.
Однако, помимо компрессоров здесь будут производиться статорные детали и корпуса подшипников. Новый цех включит в себя механообрабатывающий, сборочный и административно-бытовой корпуса.
Соответствующим производством будут заниматься порядка 300 инженерно-технических специалистов и рабочих.
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