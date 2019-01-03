В Татарстане начнут производить крупногабаритные компрессоры

3 Янв. 2019 2019-01-03T16:23:11+03:00

Новое производство построят на площади более 11 тысяч квадратных метров

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В Татарстане на Казанском заводе компрессорного машиностроения началась работа над созданием нового цеха. На территории более 11 тысяч квадратных метров уже в 2020 году начнется строительство крупногабаритных компрессоров с мощностью привода более 25 мегаватт.

Однако, помимо компрессоров здесь будут производиться статорные детали и корпуса подшипников. Новый цех включит в себя механообрабатывающий, сборочный и административно-бытовой корпуса.

Соответствующим производством будут заниматься порядка 300 инженерно-технических специалистов и рабочих.

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