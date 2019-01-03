2019-01-03T13:39:08+03:00
Общество

Соцсети: В Татарстане девушка врезалась в металлическую конструкцию, катаясь на тюбинге

Она выжила, но получила множество переломов [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: скриншотФото: скриншот
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1 января закончилось плачевно для одной из жительниц Альметьевска. Девушка отдыхала на территории городского спортивно-развлекательного комплекса и каталась на тюбинге. Один из спусков пошел не по плану, и она на большой скорости врезалась в металлическую конструкцию.

Видео несчастного случая попало в интернет. На нем видно, что девушка спускает на тюбинге с высокой горы. Тормозить ей, правда, приходится о металлический столб. После удара девушка не подает никаких признаков жизни. К ней на помощь в ту же секунду бросаются прохожие.

К счастью, пострадавшая осталась жива, но получила множество переломов.

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В Татарстане девушка врезалась в металлическую конструкцию, катаясь на тюбинге.! другой источник

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