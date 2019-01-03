Чемпионат по метанию снежков, керлинг и встречи со Снеговиком-Почтальоном: программа мероприятий в Казани на 4 января

3 Янв. 2019 2019-01-03T17:17:23+03:00

Принять участие в чемпионате по метанию снежков смогут как дети, так и взрослые Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Пятница, 4 декабря, начнется с того, что горожане смогут принять участие в чемпионате по метанию снежков. Мероприятие пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу. Принять участие в чемпионате смогут как дети, так и взрослые. Начнется он в 12.00.

В это же время в парке "Черное озеро" состоится показательные выступления и мастер-классы от спортсменов Федерации керлинга Татарстана. В 16.00 в парке можно будет посмотреть новогоднее представление для детей.

Также в 12.00 детей в парке "Калейдоскоп" будет ждать Снеговик-Почтальон. Он проведет праздничное мероприятие и в 16.00 переместится в сквер имени Тинчурина.

В 13.00 в парке имени Урицкого горожан научат декорировать свечи.

Вечерние праздничные программы начнутся в 17.00 в парках "Сосновая роща", "Дербышки" и на площадке у Центра семьи "Казан".

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