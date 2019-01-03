2019-01-03T12:44:56+03:00
Общество

Татарстанский фильм "Халима" вошел в конкурсную программу Международного кинофестиваля в Дакке

Картина представлена в секции "Женщины-кинематографисты"
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: из материалов пресс-службыФото: из материалов пресс-службы
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Фильм Юлии Захаровой "Халима" вошел в шорт-лист 17-ого Международного кинофестиваля в Дакке. Картина из Татарстана представлена в секции "Женщины-кинематографисты".

Мероприятие будет проходить с 10 по 18 января текущего года. Помимо "Халимы" к показу будут представлены еще 119 кинолент из 72 стран мира. Организаторы фестиваля разделили их на 8 различных секций: "Азиатское кино", "Ретроспектива", "Панорамы Бангладеш", "Кино мира", "Детские фильмы", "Короткометражные и независимые фильмы", "Женщины-кинематографисты" и "Духовные фильмы".

Отметим, что "Халима" уже достигла успехов на других почетных кинофестивалях. Среди них Казанский международный кинофестиваль мусульманского кино, Calcutta International Cult Film Festival (Индия), Cult Critic Movie Awards (Индия), Move me Productions Belgium-Festival (Бельгия), Асуанский международный фестиваль женского кино, Международный кинофестиваль "Catharsis" (Россия).

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