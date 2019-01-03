В Татарстане автоинспекторы задержали водителя с поддельными правами из интернета

3 Янв. 2019 2019-01-03T15:22:02+03:00

Инцидент произошел в среду, 2 января, в Набережных Челнах

Свой поступок он объяснил необходимостью ездить на работу

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В среду, 2 января, в Набережных Челнах автоинспекторы оставили автомобиль марки "Фольскваген" для проверки документов. За его рулем находился 30-летний местный житель.

Мужчина предъявил сотрудникам ДПС водительское удостоверение, которое оказалось поддельным. Позднее инспекторы установили, что владелец иномарки был лишен прав за управление машиной в нетрезвом состоянии.

Мужчина признался, что поддельные права приобрел в интернете за 19 тысяч рублей. Свой незаконный поступок он объяснил необходимостью ездить на работу. Нарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции.

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