В 2019 году изменится маршрут ежегодного казанского марафона

3 Янв. 2019 2019-01-03T18:16:01+03:00

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Стало известно, что в 2019 году изменится маршрут традиционного казанского марафона. Причиной этого станет тот факт, что в рамках ежегодного мероприятия пройдет чемпионат России по марафону.

Исходя из этого, основным критерием при выборе новой трассы станет минимальный набор высоты. Так, он не должен будет превышать 100 метров на всей дистанции. Это позволит показать хорошие результаты, как профессиональным спортсменам, так и простым любителям побегать.

Точный маршрут пока не составлен, но известно, что старт забега перенесут к Центральному стадиону, а сама трасса обязательно затронет Кремлевскую и Кировскую дамбы и мост Миллениум. Помимо этого, путь будет проложен так, чтобы участники марафона смогли увидеть два колеса обозрения, ключевые достопримечательности Казани и некоторые из спортивных объектов.

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