В Татарстане ищут 82-летнего пенсионера, который пропал 31 декабря

3 Янв. 2019 2019-01-03T11:43:11+03:00

Дедушка вышел из своего дома в селе Бикбулово, но обратно уже не вернулся

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Волонтеры-поисковики Татарстана ищут 82-летнего Асхата Басирова. Пенсионер вышел из дома в селе Бикбулово Мензелинского района республики 31 декабря и пропал.

Мужчина ростом 156 сантиметров имеет худощавое телосложение, карие глаза и короткую стрижку. На момент пропажи Асхат был одет в норковую шапку, черный пуховик с капюшоном, черные болоньевые брюки и такого же цвета утепленные галоши. Отмечается, что дедушка может быть дезориентирован.

В четверг, 3 января, поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" начал работу поискового штаба.

В случае, если Вы обладаете информацией о возможном местонахождении Асхата Басирова сообщите об этом по телефону 8(800)700-54-52 или 112.

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