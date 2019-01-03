2019-01-03T10:50:33+03:00
Новый год 2019

В Казани состоится футбольный турнир в валенках

Игра пройдет в парке "Крылья Советов"
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В четверг, 3 января, в Казани состоится необычный футбольный турнир. Дело в том, что игроки будут бегать по полю в валенках. Матч начнется в 12.00 в рамках праздничных гуляний в парке "Крылья Советов". Регистрироваться участниками заранее не нужно. Команды победители получат призы. Вторая такая же игра пройдет в воскресенье, 6 января, в парке Горького.

Также 3 января горожан ждут и на других городских площадках. Так, в 13.00 в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет мастер-класс по рисованию снежинок Эбру, а в 16.00 на набережной озера Кабан покажут бэби-спектакль «Деловой бобер». Через час, в 17.00, праздничные мероприятия начнутся на улице Баумана и на площадке у Центра семьи "Казан".

Закончить день казанцы смогут в парке "Черное озеро". Там в 20.00 состоится дискотека на льду.

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