В Татарстане выберут лучшую новогоднюю елку
Оценить по 5-бальной шкале можно как саму елку, так и соответствующие организованные мероприятия
Конкурс будет проходить вплоть до 15 январяФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Татарстане проходит республиканский конкурс "Лучшая елка". В рамках него оценить по 5-бальной шкале можно как саму новогоднюю красавицу, так и соответствующие организованные празднества.
Форма для голосования опубликована на портале муниципальных образований республики. Также при ее заполнении все желающие смогут оставить свои замечания и предложения по проведению подобных мероприятий.
Конкурс будет проходить вплоть до 15 января.
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