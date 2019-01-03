В Татарстане выберут лучшую новогоднюю елку

3 Янв. 2019 2019-01-03T09:45:30+03:00

Оценить по 5-бальной шкале можно как саму елку, так и соответствующие организованные мероприятия

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В Татарстане проходит республиканский конкурс "Лучшая елка". В рамках него оценить по 5-бальной шкале можно как саму новогоднюю красавицу, так и соответствующие организованные празднества.

Форма для голосования опубликована на портале муниципальных образований республики. Также при ее заполнении все желающие смогут оставить свои замечания и предложения по проведению подобных мероприятий.

Конкурс будет проходить вплоть до 15 января.

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