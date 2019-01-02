2019-01-02T16:25:33+03:00
Происшествия

В Татарстане во время ДТП погибла пенсионерка, спасатели вызволили зажатого пассажира

Авария произошла на трассе "Казань-Оренбург"
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествия
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Чистопольском районе республики возле деревни Татарские Сарсазы на трассе "Казань-Оренбург". Столкнулись две иномарки - "КИА Сид" и "Тойота". По предварительным данным, водитель японской иномарки превысил безопасную скорость, выехал на встречку и врезался в корейский автомобиль.

В результате полученных травм на месте аварии скончалась 59-летняя пенсионерка, водитель "КИА Сид". Травмы получили два пассажира иномарок. Чтобы извлечь зажатого мужчину из салона "Тойоты", прибывшим на место спасателям пришлось разрезать иномарку.

- В результате ДТП на трассе "Казань-Оренбург" образовалась многокилометровая пробка, - сообщили "КП-Казань" водители из Чистопольского района. - Движение автомобилей было организовано по полю.

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