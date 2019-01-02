2019-01-02T17:26:31+03:00
Общество

МЧС Татарстана сообщает прогноз погоды на 3 января

Опасных метеоявлений не прогнозируется
Лика ИСАЕВА
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Погода будет морозной, и будет туманПогода будет морозной, и будет туманФото: из материалов дела.
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МЧС Татарстана сообщает жителям республики о вероятном прогнозе на четверг, 3 января. Прогноз составлен на период с 18.00 среды, 2 января, до 10.00 четверга, 3 января.

Внимание: ночью и утром 3 января местами на территории районов Татарстана и в Казани ожидается туман, слабый гололед.

В течение дня будет облачно с прояснениями, временами пройдет небольшой снег. Ночью и утром местами морось, туман, слабый гололед.

Будет и ветер - южный, силой 5-10 метров в секунду, местами порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит ночью и утром -8..-13 . Максимальные температуры воздуха днем -4..-9 . На дорогах ожидается гололедица.

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