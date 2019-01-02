В Татарстане вредная привычка едва не лишила дома и жизни пенсионера

2 Янв. 2019 2019-01-02T18:30:19+03:00

Огонь полыхал на веранде и на крыше Фото: Из материалов пресс-службы

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в поселке Элеваторная гора в Набережных Челнах. 1 января в 5.30 на улице Куйбышева загорелся частный дом. К приезду огнеборцев открытым огнем полыхали крыша и внутренняя обшивка жилого бревенчатого дома общей площадью более 40 квадратных метров.

Соседи рассказали, что в доме может находиться 69-летний мужчина.

Его удалось спасти, от медицинской помощи он категорически отказался.

По мнению спасателей, к пожару могла привести вредная привычка пенсионера - он курил на веранде, и в качестве предварительной версии рассматривается неосторожность при курении.