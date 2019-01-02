В Татарстане вредная привычка едва не лишила дома и жизни пенсионера
ЧП произошло в поселке Элеваторная гора в Набережных Челнах. 1 января в 5.30 на улице Куйбышева загорелся частный дом. К приезду огнеборцев открытым огнем полыхали крыша и внутренняя обшивка жилого бревенчатого дома общей площадью более 40 квадратных метров.
Соседи рассказали, что в доме может находиться 69-летний мужчина.
Его удалось спасти, от медицинской помощи он категорически отказался.
По мнению спасателей, к пожару могла привести вредная привычка пенсионера - он курил на веранде, и в качестве предварительной версии рассматривается неосторожность при курении.
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