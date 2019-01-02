2019-01-02T18:30:19+03:00
Происшествия

В Татарстане вредная привычка едва не лишила дома и жизни пенсионера

Пострадавшего в пожаре спасли пожарные
Лика ИСАЕВА
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Огонь полыхал на веранде и на крышеОгонь полыхал на веранде и на крышеФото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло в поселке Элеваторная гора в Набережных Челнах. 1 января в 5.30 на улице Куйбышева загорелся частный дом. К приезду огнеборцев открытым огнем полыхали крыша и внутренняя обшивка жилого бревенчатого дома общей площадью более 40 квадратных метров.

Соседи рассказали, что в доме может находиться 69-летний мужчина.

Его удалось спасти, от медицинской помощи он категорически отказался.

По мнению спасателей, к пожару могла привести вредная привычка пенсионера - он курил на веранде, и в качестве предварительной версии рассматривается неосторожность при курении.

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