2019-01-02T18:13:23+03:00
Происшествия

В Чувашии задержали водителя, катавшего ребенка на ватрушке

ЧП произошло в Цивильском районе республики
Лика ИСАЕВА
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Вот так решили опасно развлекаться жители Цивильского района ЧувашииВот так решили опасно развлекаться жители Цивильского района ЧувашииФото: МВД по Чувашской Республике
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Житель деревни Вторые Вурманкасы в Цивильском районе Чувашии 1 января решил вместе с родственниками устроить заезды с ветерком: устроил катание на ватрушках. Но не с горок, а приспособил свой автомобиль: привязал к нему тюбинг - санки-ватрушку, и принялся ездить по деревенским улицам взад-вперед.

Эти опасные для жизни и здоровья заезды прервали сотрудники Госавтоинспекции МВД Чувашии. Водителя-экстремала и двух пассажиров - мужчину и несовершеннолетнюю девочку, задержали. Со взрослыми провели профилактическую беседу, на водителя составили административный протокол за перевозку пассажиров вне салона автомобиля. Малышке вернули ее тюбинг и посоветовали кататься на нем с горок.

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