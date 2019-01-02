В Чувашии задержали водителя, катавшего ребенка на ватрушке

2 Янв. 2019 2019-01-02T18:13:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель деревни Вторые Вурманкасы в Цивильском районе Чувашии 1 января решил вместе с родственниками устроить заезды с ветерком: устроил катание на ватрушках. Но не с горок, а приспособил свой автомобиль: привязал к нему тюбинг - санки-ватрушку, и принялся ездить по деревенским улицам взад-вперед.

Эти опасные для жизни и здоровья заезды прервали сотрудники Госавтоинспекции МВД Чувашии. Водителя-экстремала и двух пассажиров - мужчину и несовершеннолетнюю девочку, задержали. Со взрослыми провели профилактическую беседу, на водителя составили административный протокол за перевозку пассажиров вне салона автомобиля. Малышке вернули ее тюбинг и посоветовали кататься на нем с горок.