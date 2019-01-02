2019-01-02T14:19:34+03:00
Новый год 2019

В Лаишево гостей города встречает снежный кабан

Скульптуры установили возле всех сел и деревень Лаишевского района
Лика ИСАЕВА
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Вот такой кабан теперь будет радовать до весны всех приезжающих в ЛаишевоВот такой кабан теперь будет радовать до весны всех приезжающих в ЛаишевоФото: Из материалов пресс-службы
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Для того, чтобы установить перед въездом в Лаишево снежную скульптуру символа года - кабана, потребовалось несколько грузовиков, которые доставили на место тонны снега. Затем из них соорудили вепря, подкрасили постамент и самого кабана, и теперь эта скульптура украшает трассу.

Таких же кабанов, но меньших размеров, установили и на въездах в другие села и деревни Лаишевского района республики.

Для украшения города администрация Лаишево ежегодно сооружает из снега символы наступивших годов - в 2017 году это был петух, в 2018 - собака. На создание скульптур требуются несколько тонн снега, а этого материала зимой в республике выпадает с избытком.

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