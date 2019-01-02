В Татарстане пожарные спасли из огня 50-летнего мужчину

2 Янв. 2019 2019-01-02T15:04:51+03:00

Огонь появился в квартире в 6.02 Фото: Из материалов пресс-службы

С ожогами он доставлен в Азнакаевскую ЦРБ

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Пожар в однокомнатной квартире на пятом этаже многоквартирного дома произошел 1 января в 6.02 на улице Ленина в Азнакаево. Пожарных вызвали соседи, которые услышали запах и заметили, как едкий дым начал заполнять подъезд.

Еще до приезда огнеборцев жильцы подъезда эвакуировались из дома самостоятельно. Не было видно нигде хозяина квартиры, откуда валили клубы дыма.

Приехавшие пожарные сумели войти в квартиру и вынести в безопасное место 50-летнего хозяина горящего помещения. С ожогами 18% тела он госпитализирован в Азнакаевскую ЦРБ.

- Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении.