Казанцев приглашают в музей, чтобы увидеть уникальную копейку

2 Янв. 2019 2019-01-02T12:45:26+03:00

Вот такую уникальную монету можно увидеть в музее Фото: Из материалов пресс-службы

Монета 1726 года находится в музейно-экспозиционном фонде Отделения – Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России

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Казанцев и гостей столицы республики приглашают посетить музей в отделение Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России. Монета 1726 года - квадратная, ее чеканили только один год в Екатеринбурге.

Чеканка медных квадратных монет - плат - началась по указу императрицы Екатерины I. В 1725 году чеканили рубли, позже - и монеты другого, меньшего достоинства. Но квадратные деньги не прижились в России, и 31 декабря 1726 года своим указом Екатерина I отменила чеканку таких монет-плат. Все изготовленные монеты пустили на переплавку.

Увидеть редкую монету, а также вещи, стоявшие в кабинетах банковских сотрудников XIX и XX веков, и узнать историю здания Казанского отделения Государственного банка Российской империи, построенного в 1914 году, любой желающий может бесплатно, - сообщает пресс-служба ведомства.