В Татарстане во время пожара в частном доме пожарные спасли отравившихся супругов

2 Янв. 2019 2019-01-02T13:09:31+03:00

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Жаркой была встреча Нового года для супругов из Зеленодольска. Праздник они отмечали в своем доме, на улице Московской в Зеленодольске. Когда начался пожар, то они предпринимали попытки спасти дом, и одновременно вызвали пожарных.

К приезду огнеборцев жилой дом из арболитовых плит и гараж горели изнутри. Общая площадь пожара составила 114 квадратных метров.

- В результате пожара пострадали 43-летний мужчина и его 43-летняя супруга, - сообщили в МЧС Татарстана. - С диагнозом отравление продуктами горения были доставлены в Зеленодольскую ЦРБ, но от госпитализации после осмотра медиками отказались.

Предварительная причиной причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.