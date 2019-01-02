2019-01-02T13:09:31+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара в частном доме пожарные спасли отравившихся супругов

Пожар произошел в 11.13 во вторник, 1 января
Лика ИСАЕВА
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Пожар произошел в ЗеленодольскеПожар произошел в ЗеленодольскеФото: Из материалов пресс-службы
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Жаркой была встреча Нового года для супругов из Зеленодольска. Праздник они отмечали в своем доме, на улице Московской в Зеленодольске. Когда начался пожар, то они предпринимали попытки спасти дом, и одновременно вызвали пожарных.

К приезду огнеборцев жилой дом из арболитовых плит и гараж горели изнутри. Общая площадь пожара составила 114 квадратных метров.

- В результате пожара пострадали 43-летний мужчина и его 43-летняя супруга, - сообщили в МЧС Татарстана. - С диагнозом отравление продуктами горения были доставлены в Зеленодольскую ЦРБ, но от госпитализации после осмотра медиками отказались.

Предварительная причиной причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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