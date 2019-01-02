В Татарстане во время пожара в частном доме пожарные спасли отравившихся супругов
Жаркой была встреча Нового года для супругов из Зеленодольска. Праздник они отмечали в своем доме, на улице Московской в Зеленодольске. Когда начался пожар, то они предпринимали попытки спасти дом, и одновременно вызвали пожарных.
К приезду огнеборцев жилой дом из арболитовых плит и гараж горели изнутри. Общая площадь пожара составила 114 квадратных метров.
- В результате пожара пострадали 43-летний мужчина и его 43-летняя супруга, - сообщили в МЧС Татарстана. - С диагнозом отравление продуктами горения были доставлены в Зеленодольскую ЦРБ, но от госпитализации после осмотра медиками отказались.
Предварительная причиной причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
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