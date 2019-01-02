В Казани пройдет фестиваль снеговиков

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:37:46+03:00

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Мероприятие, на которое в 13.00 в среду, 2 января, приглашают всех желающих казанцев и гостей столицы, состоится в Горкинско-Ометьевском лесу. Там пройдет фестиваль снеговиков, которые будут лепить все желающие принять участие в шоу.

На специально подготовленной площадке перед контейнерным центром Cube команды смогут воплотить в жизнь свои творческие фантазии и создать необычного снеговика. Для украшения допускаются овощи, яркие аксессуары, краски и другие элементы декора. Всех победителей ждут подарки от организаторов, сообщает Дирекция парков и скверов Казани.