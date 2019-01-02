2019-01-02T10:37:46+03:00
Новый год 2019

В Казани пройдет фестиваль снеговиков

Принять участие в нем смогут все желающие
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фестиваль снеговиков начнется в 13.00 в среду, 2 январяФестиваль снеговиков начнется в 13.00 в среду, 2 январяФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Мероприятие, на которое в 13.00 в среду, 2 января, приглашают всех желающих казанцев и гостей столицы, состоится в Горкинско-Ометьевском лесу. Там пройдет фестиваль снеговиков, которые будут лепить все желающие принять участие в шоу.

На специально подготовленной площадке перед контейнерным центром Cube команды смогут воплотить в жизнь свои творческие фантазии и создать необычного снеговика. Для украшения допускаются овощи, яркие аксессуары, краски и другие элементы декора. Всех победителей ждут подарки от организаторов, сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

Еще больше материалов по теме: «Новый год 2019: Афиша, путешествия, зимние забавы»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане во время ДТП погибла пенсионерка, спасатели вызволили зажатого пассажира
В Татарстане пожарные спасли из огня 50-летнего мужчину
В Лаишево гостей города встречает снежный кабан
В Татарстане во время пожара в частном доме пожарные спасли отравившихся супругов
Казанцев приглашают в музей, чтобы увидеть уникальную копейку
В Чувашии прохожего сбила ватрушка, привязанная к квадроциклу
В Чувашии приставы отыскали должницу, которая сменила фамилию и спряталась в Якутии
В Казани первым ребенком, рожденным в 2019 году, стала девочка
В Татарстане обнаружили опасную свалку
Главную ёлку Казани посетили 18 тысяч человек
В Татарстане угарным газом отравились двое взрослых и четверо детей
В Татарстане пройдут "Зимние встречи с прошлым"
В Йошкар-Оле в своей квартире во время пожара погиб мужчина
В Татарстане прошли традиционные гонки на тройках
В Казани во время пожара на даче пострадал мужчина
В Казанском ТЮЗе имени Кариева продолжаются праздничные спектакли
В Казани из-за пожара в подвале эвакуировали жильцов дома