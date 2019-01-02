В Чувашии прохожего сбила ватрушка, привязанная к квадроциклу

2 Янв. 2019 2019-01-02T11:07:46+03:00

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С необычным ДТП пришлось разбираться сотрудникам Госавтоинспекции МВД Чувашии. 31 декабря 2018 года в деревне Большие Татаркасы в Моргаушском районе республики сани-ватрушка, привязанные к квадроциклу, во время развлекательного заезда сбили 33-летнего пешехода. В ватрушке находился 54-летний местный житель.

Пострадавшего с ушибами ног доставили в больницу. Установили, кто же управлял квадроциклом. Им оказался 37-летний житель блжайшего села. Он был лишен водительских прав, но в момент совершения ДТП был трезв, сообщили в МВД Чувашии.