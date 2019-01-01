В Казани первым ребенком, рожденным в 2019 году, стала девочка

1 Янв. 2019 2019-01-01T20:25:44+03:00

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Первым ребенком Казани, рожденным в 2019 году, стла девочка. Младенец появился на свет в 00.00. Ее вес составил 3,360 килограммов.

Всего столица Татарстана приросла на шесть человек - столько детей родились 1 января в роддомах города, сообщили в загсе Казани.

В Нижнекамском роддоме 1 января в 4.50 также родился первый ребенок 2019 года, и им стала девочка, сообщили в городской администрации. За новогоднюю ночь в роддомах третьего города Татарстана родились два мальчка и две девочки. Малыши и их мамы чувствуют себя хорошо.