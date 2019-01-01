2019-01-01T20:25:44+03:00
Общество

В Казани первым ребенком, рожденным в 2019 году, стала девочка

Малышка появилась на свет в роддоме №1
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Первым ребенком в Казани стала девочкаПервым ребенком в Казани стала девочкаФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Первым ребенком Казани, рожденным в 2019 году, стла девочка. Младенец появился на свет в 00.00. Ее вес составил 3,360 килограммов.

Всего столица Татарстана приросла на шесть человек - столько детей родились 1 января в роддомах города, сообщили в загсе Казани.

В Нижнекамском роддоме 1 января в 4.50 также родился первый ребенок 2019 года, и им стала девочка, сообщили в городской администрации. За новогоднюю ночь в роддомах третьего города Татарстана родились два мальчка и две девочки. Малыши и их мамы чувствуют себя хорошо.

Еще больше материалов по теме: «Добрые новости Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24