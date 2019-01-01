2019-01-01T19:48:41+03:00
Происшествия

В Татарстане обнаружили опасную свалку

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов"
Лика ИСАЕВА
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В Альметьевском районе обнаружили опасную свалкуВ Альметьевском районе обнаружили опасную свалкуФото: Из материалов пресс-службы
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СУ СКР Татарстана сообщает, что по факту обнаружения в Альметьевском районе свалки со ртутьсодержащими отходами возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов".

Свалку обнаружили специалисты минэкологии и природных ресурсов республики. Опасную находку сделали во время осмотра местности в 5,5 километрах от поселка Урсала. Там кто-то сбросил ртутные отходы ртутно-кварцевых и люминесцентных ламп, а также термометров с остатками ртути внутри в количестве 477 штук и три коробки с фрагментами ламп.

- По данному факту проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Расследование уголовного дела продолжается.

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