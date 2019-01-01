Главную ёлку Казани посетили 18 тысяч человек

1 Янв. 2019 2019-01-01T17:04:48+03:00

На главной ёлке Казани побывало 18 тысяч человек в новогоднюю ночь Фото: Из материалов пресс-службы

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Главная ёлка Казани возле Центра семьи "Казан" в новогоднюю ночь - с 31 декабря на 1 января, приняла 18 тысяч посетителей, которые встречали Новый год на площадке.

Праздничная программа началась в 22.00 в понедельник, 31 декабря 2018 года, и последний аккорд прозвучал в до 2.00 в среду, 1 января.

Гости развлекательного центр смогли увидеть не только удивительно красивый вид на Казанский кремль, и посетить зимние развлечения в ледовом городке.

Еще одна площадка, организованная для встречи Нового года - парк "Черное озеро", принял на своем катке 10 тысяч человек в это сказочную ночь.

- В новогоднюю ночь на "Черном озере" была подготовлена насыщенная программа с музыкой, играми и зимними забавами, - сообщили в мэрии Казани.