Главную ёлку Казани посетили 18 тысяч человек
Главная ёлка Казани возле Центра семьи "Казан" в новогоднюю ночь - с 31 декабря на 1 января, приняла 18 тысяч посетителей, которые встречали Новый год на площадке.
Праздничная программа началась в 22.00 в понедельник, 31 декабря 2018 года, и последний аккорд прозвучал в до 2.00 в среду, 1 января.
Гости развлекательного центр смогли увидеть не только удивительно красивый вид на Казанский кремль, и посетить зимние развлечения в ледовом городке.
Еще одна площадка, организованная для встречи Нового года - парк "Черное озеро", принял на своем катке 10 тысяч человек в это сказочную ночь.
- В новогоднюю ночь на "Черном озере" была подготовлена насыщенная программа с музыкой, играми и зимними забавами, - сообщили в мэрии Казани.
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