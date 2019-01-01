В Татарстане пройдут "Зимние встречи с прошлым"

1 Янв. 2019 2019-01-01T14:21:37+03:00

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Красочное и запоминающее представление для всех жителей и гостей Болгара приготовили в Болгарском музее-заповеднике. Там 3,4,5,6 января 2019 года пройдет традиционное театрализованное представление «Зимние встречи с прошлым».

Гостей будут лично встречать Хан и Ханбике, которые выйдут и пригласят всех окунуться в праздничную атмосферу. Актеры в ролях Петра I и Екатерины II расскажут о традициях празднования Нового года, а веселые скоморохи устроят катание на санках-ледянках и научат играть в национальные игры и зимние забавы.

Дед Мороз и Снегурочка поздравят всех с Новым Годом, устроят викторину и загадают загадки о зиме, сообщают в министерстве культуры Татарстана.