2019-01-01T14:21:37+03:00
Звезды

В Татарстане пройдут "Зимние встречи с прошлым"

Мероприятие состоится на территории Болгарского музея-заповедника
Лика ИСАЕВА
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Гостей встретят Хан и Дед МорозГостей встретят Хан и Дед МорозФото: Из материалов пресс-службы
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Красочное и запоминающее представление для всех жителей и гостей Болгара приготовили в Болгарском музее-заповеднике. Там 3,4,5,6 января 2019 года пройдет традиционное театрализованное представление «Зимние встречи с прошлым».

Гостей будут лично встречать Хан и Ханбике, которые выйдут и пригласят всех окунуться в праздничную атмосферу. Актеры в ролях Петра I и Екатерины II расскажут о традициях празднования Нового года, а веселые скоморохи устроят катание на санках-ледянках и научат играть в национальные игры и зимние забавы.

Дед Мороз и Снегурочка поздравят всех с Новым Годом, устроят викторину и загадают загадки о зиме, сообщают в министерстве культуры Татарстана.

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