2019-01-01T15:24:53+03:00
Происшествия

В Татарстане угарным газом отравились двое взрослых и четверо детей

Их увезли в больницу
Лика ИСАЕВА
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Жильцы квартиры получили отравление угарным газомЖильцы квартиры получили отравление угарным газомФото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло 31 декабря 2018 года в 20.49 на улице Ризы Фахретдина в Альметьевске. На недомогание пожаловались члены одной семьи - родители и их четверо несовершеннолетних детей. Кто-то из взрослых нашел в себе силы и вызвал медиков, как только вялость появилось у всех домочадцев.

Приехавшие сотрудники республиканского центра медицины катастроф осмотрели и госпитализировали: четырех детей в детское отделение ЦРБ Альметьевского МР с диагнозом отравление угарным газом легкой степени тяжести; одного взрослого - в ЦРБ Альметьевского МР с диагнозом отравление угарным газом средней степени тяжести. Еще один человек от госпитализации отказался.

- По предварительным данным, причиной происшествия стала обратная тяга системы вентиляции, - сообщили в МЧС Татарстана.

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