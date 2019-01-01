В Татарстане прошли традиционные гонки на тройках

1 Янв. 2019 2019-01-01T12:09:50+03:00

Во время заездов троек Фото: Из материалов пресс-службы

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В Актанышском районе Татарстана ежегодно сезон зимних ярмарок уходящего года завершают гонки на тройках. Продолжились традиции и в 2018 году, когда на ярмарку выставили свои экипажи сельские поселения района.

Сначала жюри оценивало праздничные убранства и корренных, и пристяжных лошадей в упряжках. Лошади были украшены по новогоднему. Затем актанышцы с удовольствием "болели" за участников забегов. Все желающие получили возможность покататься на лошадях.

На финише наградили те тройки, которые лучше всех украшены. Результаты объявил начальник управления сельского хозяйства и продовольствия в Актанышском муниципальном районе Даниф Харисов: за 1 место - предприятие «Ташкын»; 2 место – агрофирма «Чишма» ; 3 место - предприятие «Чишма».

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