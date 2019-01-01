2019-01-01T13:26:26+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле в своей квартире во время пожара погиб мужчина

Трагедия произошла в многоэтажном доме на улице Красноармейской
Лика ИСАЕВА
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Пожар произошел в квартире на седьмом этажеПожар произошел в квартире на седьмом этажеФото: Из материалов пресс-службы
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Огонь в квартире на седьмом этаже 10-этажного жилого дома на улице Красноармейской в Йошкар-Оле начался поздно вечером 31 декабря 2018 года - в 22.35. Услышав запах дыма, соседи вызвали пожарных, а сами поспешили уйти в безопасное место, спустившись на улицу.

Прибывшие на место пожара огнеборцы потушили огонь, и вынесли на улицу 36-летнего хозяина квартиры. К сожалению, он погиб на месте в результате отравления продуктами горения.

- По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Марий Эл. - Обстоятельства случившего выясняются.

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