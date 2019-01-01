2019-01-01T11:35:24+03:00
Происшествия

В Казани во время пожара на даче пострадал мужчина

Пострадавший доставлен в больницу
Лика ИСАЕВА
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Огонь охватил сразу два дачных домикаОгонь охватил сразу два дачных домикаФото: Из материалов пресс-службы
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Пожар в садовом некомерческом товариществе "Лесовод" в Советском районе Казани начался в 15.10 в понедельник, 31 декабря 2018 года. К приезду пожарных открытым огнем полыхали два домика, общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.

В результате пожара ожого рук и лица получил 18-летний молодой человек, которого госпитализировали в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы.

- По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.

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