В Казани во время пожара на даче пострадал мужчина

1 Янв. 2019 2019-01-01T11:35:24+03:00

Огонь охватил сразу два дачных домика Фото: Из материалов пресс-службы

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Пожар в садовом некомерческом товариществе "Лесовод" в Советском районе Казани начался в 15.10 в понедельник, 31 декабря 2018 года. К приезду пожарных открытым огнем полыхали два домика, общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.

В результате пожара ожого рук и лица получил 18-летний молодой человек, которого госпитализировали в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы.

- По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.

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