В Казани во время пожара на даче пострадал мужчина
Пожар в садовом некомерческом товариществе "Лесовод" в Советском районе Казани начался в 15.10 в понедельник, 31 декабря 2018 года. К приезду пожарных открытым огнем полыхали два домика, общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.
В результате пожара ожого рук и лица получил 18-летний молодой человек, которого госпитализировали в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы.
- По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.
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