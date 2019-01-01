В Казанском ТЮЗе имени Кариева продолжаются праздничные спектакли
В Казанском ТЮЗе имени Габдуллы Кариева продолжается сезон новогодних представлений. По мнению специалитов и критиков, главным событием этого театрального сезона стала премьера драмы "Песня дивной птицы".
- Это уникальное для театра масштабное действо, созданное Рузалем Мухаметшиным совместно с композитором Зульфиёй Рауповой, - сообщили в пресс-службе театра. - Сюжет постановки - это история о двух детях, Айбарсе и Ильбарсе, брате и сестре. Они отправились на поиски волшебной дивной птицы, которую похитил Дракон, погрузивший мир во мрак.
Напомним, что серия праздничных мероприятий, начавшаяся 25 декабря, завершится 8 января 2019 года.
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