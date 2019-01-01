2019-01-01T09:38:00+03:00
Происшествия

В Казани из-за пожара в подвале эвакуировали жильцов дома

ЧП произошло в поселке Дербышки
Лика ИСАЕВА
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Пожар начался в подъездеПожар начался в подъездеФото: Из материалов пресс-службы
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Едкий дым начал распространяться по подъезду жилого дома на улице Правды в поселке Дербышки в Советском районе Казани 31декабря 2018 года в 18.17. Испуганные жильцы поспешили вызвать пожарных, но не все сумели покинуть здание самостоятельно.

Приехавшие огнеборцы выяснили, что горят вещи и мебель в подвальном помещении во втором подъезде. Общая площадь пожара составила два квадратных метра.

Сотрудники МЧС Татарстана эвакуировали из задымленного подъезда восемь человек.

- Погибших, пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана. - По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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