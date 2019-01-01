В Казани из-за пожара в подвале эвакуировали жильцов дома
Едкий дым начал распространяться по подъезду жилого дома на улице Правды в поселке Дербышки в Советском районе Казани 31декабря 2018 года в 18.17. Испуганные жильцы поспешили вызвать пожарных, но не все сумели покинуть здание самостоятельно.
Приехавшие огнеборцы выяснили, что горят вещи и мебель в подвальном помещении во втором подъезде. Общая площадь пожара составила два квадратных метра.
Сотрудники МЧС Татарстана эвакуировали из задымленного подъезда восемь человек.
- Погибших, пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана. - По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»