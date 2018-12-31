В Казани перед Новым годом газом отравилась супружеская чета: выжила только женщина

СЕГОДНЯ 14:01 2018-12-31T14:15:07+03:00

Родителей без сознания обнаружила их дочь, когда пришла в гости

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31 декабря в 11.10 в службу «112» поступило сообщение о том, что в Авиастроительном районе на улице Шатурская в частном доме два человека отравились газом, предположительно бытовым пропаном.

Лежащими на полу и без сознания 57-летнего хозяина и его 56-летню супругу обнаружила их дочь, когда пришла навестить родителей.

Прибывшие на место происшествия медики «скорой» констатировали смерть мужчины. Женщина выжила ее с диагнозом отравление газом средней тяжести госпитализировали в городскую больницу №7.

- Предварительная причина происшествия – утечка пропана из-за самостоятельного ремонта газового оборудования, - сообщают в МЧС Татарстана.

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