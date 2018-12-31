В Набережных Челнах женщина попыталась сама потушить горящий балкон и попала в реанимацию

СЕГОДНЯ 16:05 2018-12-31T16:05:18+03:00

У пострадавшей диагностировали отравление продуктами горения, а также ожоги руки и лица.

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Накануне около 0.00 на единый номер «112» поступило сообщение о том, что в Набережных Челнах в многоквартирном доме №48/5 Нового города на первом этаже горит балкон.

Прибывшие на место пожарные вошли в задымленную квартиру и спасли оттуда 38-летнюю хозяйку. Женщина самостоятельно пыталась справиться с огнем. Медики «скорой» диагностировали у нее отравление продуктами горения, а также ожоги руки и лица.

Пострадавшую срочно госпитализировали. Женщина находится в реанимации.

- Площадь пожара составила 6 квадратных метров. По предварительным данным, причина происшествия в неосторожном обращении с огнем, - сообщают в МЧС Татарстана.

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