Последний прогноз: в ночь на Новый год 2019 в Татарстане будет -15 градусов

СЕГОДНЯ 17:03 2018-12-31T17:03:46+03:00

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Как сообщает Гидрометцентр Татарстана, в ночь на Новый год 2019 - с 31 декабря на 1 января, на территории республики сохранится морозная погода – от -10 до -15 градусов, а при прояснениях дело может дойти и до -22.

В первый же день Нового года 2019 температура воздуха от праздничной ночи особо отличаться не будет – от -8 до -13 градусов, на востоке до -16 градусов. Временами небольшой снег, ветер умеренный, на дорогах гололедица.

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