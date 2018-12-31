В Набережных Челнах около автозаправки загорелся киоск

СЕГОДНЯ 13:46 2018-12-31T13:46:13+03:00

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Этой ночью в службу «112» поступило сообщение о том, что в Набережных Челнах по адресу Казанский проспект, 124 около автозаправки горит киоск «Автомир»

На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Они быстро потушили огонь. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

- Для борьбы с огнем привлекались четыре человека и четыре единицы техники, - сообщают в МЧС Татарстана. - Причиной возгорания могли стать нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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